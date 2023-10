Stand: 17.10.2023 10:15 Uhr Scholz föhrt na Israel

Hüüt föhrt Bunnskanzler Olaf Scholz na Israel. He will dormit en Teken för’t solidarisch sien mit dat angrepen Land setten. Morgen will ok US-Präsident Joe Biden Israel besöken, so hebbt se dat künnig maakt. Doröver rut richt‘ de EU en Luftbrüch in, dormit de Minschen in den Gazastriepen mit Hölpsaken versorgt warrn köönt. De eerst twee Maschinen na Ägypten schüllt düsse Week afflegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch