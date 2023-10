Stand: 17.10.2023 10:15 Uhr S21 duert noch

Bet de S21 bet Kolenkarken föhrt, schall dat dree Johr länger duern as betto plaant. Eerst Enn‘ vun’t Johr 2028 warrt de Streek woll fardig sien. So seggt’n dat bi de AKN. Dorachter stickt, seggt dat Iesenbahnünnernehmen, dat se dat Material nich rankriegt. Dat hett noch wat mit de Corona-Tiet to doon un mit den Krieg in de Ukrain, seggt se. Opstunns föhrt de S21 vun de Elvgaustraat bet na Aumöhl.

