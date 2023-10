Stand: 17.10.2023 10:15 Uhr Perzess wegen angrepen Hölpslüüd

Wenn Hölpslüüd angrepen warrt, sorgt dat jümmers för böös Opregen. Dat Amtsgericht in Hamborg hett nu en Fro to söss Maand Kaschott op Bewähren veruurdeelt. De eenunveertig Johr ole Fro ut Willemsborg harr en Krankenwagen ropen, wiel se sik an de Hand wat daan harr. In ehr Wahnung hett toeerst ehr Hund een vun de Sanitäters angrepen. As sien Kolleeg den Hund wegtrecken dee, hett de Fro em, as dat utsüht, dull beschimpt un hett em denn op den Footbodden drückt un ok noch wörgt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.10.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch