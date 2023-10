Stand: 17.10.2023 10:15 Uhr Fohrrad-Spoor op de Reeperbahn

Op de Reeperbahn warrt vun hüüt op an noch een Fohrrad-Spoor antekent. Arbeiders kleevt butenwarts de Stadt en gelen Striepen op de achthunnert Meter lange Straat. Dormit fallt ok na Nobistor rut een vun de twee Autosporen weg. Vörrig Johr hebbt se dat al in de anner Richt maakt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch