Stand: 17.10.2023 10:15 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt vundaag eerstmal halv Wulken, halv Sünnenschien, un dat schall mehrstendeels dröög blieven. Je later dat warrt, üm so fröndlicher schall dat man sien. De Temperatur kladdert bet dörteihn Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool söss Graad. De Wind dorto kümmt blots lau ut Süüd. Un so geiht dat wieder: Morgen fröh wedder daakig, un ok sünst nich veel anners as hüüt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.10.2023 | 10:15 Uhr

