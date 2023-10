Flüchtlinge in de Messehallen

Vör een Johr müssen al mal Lüüd, de flücht sünd, in de Hamborger Messehallen ünnerbröcht warrn, un vunaf hüüt is dat dor wedder so wiet. 470 Minschen schüllt dor in de neegsten Daag intrecken, denn all annere Ünnerkünft in de Stadt sünd vull. Dat städtsche Ünnernehmen „Fördern und Wohnen“ kümmert sik dorüm, jem dor ünnertobringen. De Minschen mööt sik dormit affinnen, dat se för längere Tiet in en bannig grote Hall leven doot.

