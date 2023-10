Süht na Machtwessel in Polen ut

Bi de Parlamentswahl in Polen, dor süht dat in de eersten Prognosen so ut, dat de pro-europäische Oppositschoon ut dree Parteien üm den fröheren Ministerpräsidenten Donald Tusk de Mehrheit kriegen kann. De starkste Partei warrt de natschonaal-konservative PiS, de siet acht Johr an't Regeern is, man as dat utsüht, kriegt se keen afslute Mehrheit, un dat kunn to en Machtwessel kamen. De offiziellen Resultaten schüllt morgen faststahn.

