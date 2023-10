Hogen Överschuus bi MSC

Üm ehre Tahlen maakt de grote Schwiezer Reederee MSC en gewaltig Geheemnis, nu sünd se aver in italieensche Medien vördag kamen. Ok in Hamborg sorgt dat för Diskussionen, wegen dat Instiegen bi'n Haven. MSC hett bummelig 36 Milliarden Euro Överschuss schafft un so verleden Johr dreemal so veel verdeent as de Amazon-Konzern. De CDU kann nich verstahn, worüm de Senaat keen Investitschoons-Plaan mit de Reederee afmaakt hett. De Linke finnt ümso mehr, dat de Stadt egenstännig blieven schull.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch