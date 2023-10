Stand: 14.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Tohoopstahn mit Israel

De Angreep vun de Terrororganisatschoon Hamas op Israel hett ok in Hamborg för Gräsen sorgt. Maandag düsse Week versammeln sik mehr as dusend Minschen in’e Binnenstadt, üm to wiesen, dat se mit Israel tohoopstahn deen. De Kundgeven güng mit en stille Minuut för de Offers vun den Angreep los. De Eerste Börgermeester Peter Tschentscher sä, in Hamborg weer keen Platz för Antisemitismus. Opropen to de Versammeln harr de Düütsch-Israeelsche Sellschop.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch