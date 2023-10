Stand: 14.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Drapen vun Macron un Scholz

Twee Daag lang hebbt sik Frankrieks Präsident Emmanuel Macron un Bunnskanzler Olaf Scholz in Hamborg drapen hatt. Jümehr Tohoopkamen schull ne’en Swung in den Kontakt twüschen de beiden Länner bringen. Un to’n Afsluss an’n Dingsdag düsse Week hebbt beide nochmal kloormaakt hatt, dat Düütschland un Frankriek enger tohooprücken wüllt. Blangen anner Saken schall dat een Initiativ mitenanner geven, de Künstliche Intelligenz in Europa vöranbringen deit. Macron fünn gode Wöör för den „Geist vun Hamborg“

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch