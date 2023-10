Stand: 14.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Al wedder Geldautomat in’e Luft jaagt

Middeweken düsse Week hett morgens en Exploschoon de Naverschop an’e Hellbrookstraat in Barmbeek-Noord opwöhlt hatt. Dor harrn mehrere Lüüd en Geldautomaten in’e Luft jaagt, wodör de Vörruum vun de Geschäftssteed vun’e Postbank dor ganz un gor twei gahn is. De, de dat maakt hebbt, de kunnen mit dat, wat se klaut hebbt, afhauen. De Polizei geiht de Saak nu op’n Grund, wat dat nich villicht ok welke ween sünd, de sowat jümehr wedder maken doot. Dat is nu al dat drütte Mal ween binnen vun teihn Daag, wo en Automaten in’e Luft jaagt worrn is.

