Stand: 14.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Wat seggt de Lüüd to de Towannern?

In Hamborg maakt sik goot de Hälft vun’e Lüüd, de fraagt worrn sünd, Sorgen doröver, dat totiets to veel Flüchtlingen na Düütschland henkamen doot. Dat is bi en nich repräsentativ Online-Ümfraag bi rutsuert, de de NDR Dunnersdag düsse Week op’n Disch leggt hett. In Hamborg hebbt dor üm un bi dreedusend Minschen an deelnahmen hatt. Man de Hamborgers maakt dor, wat de Fluchtgrünnen angeiht, en starken Ünnerscheed: Meist Dreeviddel meent, dat gliek veel oder mehr Minschen opnahmen warrn schüllt, wenn dor in jümehr Heimat Krieg is. Flücht se ut weertschopliche oder ut Klima-Grünnen na uns hen, denn sünd dor aver weniger för.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch