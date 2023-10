Stand: 14.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborg haalt op

Hamborgs Schoolkinner, de in’e 9. Klass sünd, de hebbt sik in’n düütschlandwieden Vergliek, wat de Bilden angeiht, in Düütsch un Engelsch düütlich verbetert. Dat is güstern – Freedag düsse Week – künnig maakt worrn. 2011 stünnen de Hamborger Schoolkinner in’t Bunnslänner-Ranking hier in’n Snitt op Platz ölven, vundaag nu op Platz veer. Vör allen Dingen wat dat Engelsch angeiht, dor staht se baven mit an un ok de Leistungskurv geiht hier na baven. Schoolsenater Ties Rabe freit sik över dat "beste Resultat för Hamborg siet Beginn vun’e Studie". He sä aver ok, dor bleev noch veel to doon.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch