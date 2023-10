Stand: 13.10.2023 09:30 Uhr Behöörden rekent mit Protesten

Ok wenn pro-palästinensische Protesten in Hamborg verbaden sünd, rekent de Behöörden liekers mit Kundgeven. Denn de Terrorgrupp Hamas hett för vundaag to Gewalt opropen gegen Juden in de ganzen Welt. Hamborgs Polizei is deswegen ok överall in’e Stadt ünnerwegens. Wenn een sik straafbor maken deit, denn warrt de Beamten forsch dörgriepen, dat sä en Spreker. Un Binnensenater Andy Grote möök noch mal kloor: Dat Fiern vun de Massaker an Jüdinnen un Juden dör de Hamas weer nich unttohollen.

