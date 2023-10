Stand: 13.10.2023 09:30 Uhr Minschen schüllt ut Gaza-Stadt rut

Mehr as een Million Palästinenser schüllt den Noorden vun’n Gazastriepen verlaten. Un dat binnen vun veeruntwintig Stünnen. Dor hett dat Militär vun Israel de Lüüd to opropen. Achtergrund is, so seggt dat de Vereenten Natschonen, en Bodenoffensive, de woll bevörstahn deit. De Minschen ut Gaza-Stadt schullen sik op’n Weg na Süden hen maken. Dat is aver, so as de UN dat seggt, nich mööglich, ahn dat dat to en humanitäre Katastrooph kamen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch