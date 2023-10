Stand: 13.10.2023 09:30 Uhr Wokeen betahlt dat allens?

Flüchtlingen ünnerbringen, se versorgen un integreren – dat allens köst Geld. Un de Bunnslänner verlangt, dat sik de Bund dor starker an bedeligen deit. Vundaag snackt de Ministerpräsidenten in Frankfurt wieder över düsse Saak. Alleen Hamborg warrt düt Johr üm un bi tweehunnert Millionen Euro mehr för Flüchtlingen utgeven as egens plaant ween sünd. Schull de Bund dat Geld, wat he de Länner togeven deit, körten, denn weer dat en Desaster, dat sä Hamborgs Finanzsenater Andreas Dressel.

