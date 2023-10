Stand: 13.10.2023 09:30 Uhr Veel wat an Stütt schall kört warrn

Ok bi Soziaalkoophüüs un Stadtdeel-Cafés schall veel wat an Stütt kört warrn. So plaant dat de Bunnsregeren un mit vele Projekten in Hamborg kunn dat deswegen denn ok vörbi ween. Üm dat to verhinnern, hett de Lannsarbeitsgemeenschop Arbeit mehr as fiefdusend Ünnerschriften tohoopsammelt. Un düsse sünd güstern an den Soziaalutschuss vun’e Börgerschop övergeven worrn. De Hamborger Soziaalbehöörd versöcht in Berlin dat Ganze, wat dat Körten vun’e Stütt angahn deit, noch aftowennen. Wat dat aver klappen deit, dat warrt sik eerst in’e Mitt vun’n Novembermaand wiesen.

