Stand: 13.10.2023 09:30 Uhr Kaschott statts Geld

He hett en Hamborger Familje ünner Druck sett un wull Geld hebben: Deswegen mutt nu en sössundörtig Johr ole Keerl in’t Kaschott. Dat Amtsgericht veruurdeel em to dree Johr un söven Maand Haft. De Keerl harr dormit drauht, de Kinner vun en Verleger-Familje in Harvestehuud ümtobringen. Mit dat Geld – 300.000 Euro – dor wull he, so as dat heet, en Operatschoon vun sien Jung betahlen.

