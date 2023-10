Stand: 12.10.2023 09:30 Uhr Israel

Israel beedt Düütschland üm Militärhölp. Dat hett de Minister för Verdedigen Boris Pistorius bi't NATO-Drepen in Brüssel seggt. Wat he seggt, will Israel Munitschoon ut Düütschland för siene Kriegsscheep hebben. Totiets gifft dat na de Angrepen dörch de radikal-islam'sche Hamas in Israel noch mehr Dode. Wat ut Israel to hören is, sünd dor mehr as 1.300 Minschen sturven

