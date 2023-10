Stand: 12.10.2023 09:30 Uhr Havendeal

Nu is de Finanzopsicht an de Reeg. De Bafin sett sik nu mit den plaanten Hamborger Havendeal ut'neen. De Behöörd hett twee Weken Tiet, to kieken, wat de Schwiezer Rederee MSC meist dat Halve vun den Havenbedriever HHLA övernehmen dröff. Hett de Finanzopsicht nix dorgegen, denn maakt se de Verdrääg öffentlich un de Akschonären mööt entscheden.

