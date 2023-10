Stand: 12.10.2023 09:30 Uhr NDR fraagt

Kaamt to vele Flüchtlingen na Düütschland hen? Düsse Fraag hett de NDR Lüüd in helen Noorden stellt. Dorbi is rutsuert: Mehr as de Hälft vun de Minschen, de se in Hamborg fraagt hebbt, maakt sik Sorgen. In de anner noorddüütschen Bunnslänner sünd dat meist twee Drüttel. Man de Ümfraag is nich repräsentativ. In Hamborg hebbt 3.000 Minschen bi de Online-Ümfraag mitmaakt.

