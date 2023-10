Stand: 12.10.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag warrt sik de Sünn noch mal mellen, dat blifft ok de mehrste Tiet dröög bi nich mehr as 16 Graad.

Vunaf morgen köönt wi beten wat för de Schöönheit doon. Eenfach mal rutgahn un schöön na baven kieken. Dor kümmt jümmer wedder masse Water rünner, dat sall goot för den Teint ween. Is ok gor nich mal so koolt. De Temperaturen schafft dat morgen op bet to 21 Graad. Dat mit de Fönfrisur köönt ji laten. Dor kümmt en düchtigen Wind ut Süüdwest op uns to.

12.10.2023

