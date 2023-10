Stand: 11.10.2023 09:30 Uhr Israel

Wat dat heet, sünd dörch de Angrepen vun de Hamas in Israel al minnst 1.200 Minschen sturven. Dat bericht mehre Medien. De israel’sche Luftwaap hett mit ehr Gegenangrepen in’n Gazastriepen wiedermaakt. De Bunnsregeren will nu mit Extraflöög Lüüd torüch na Düütschland halen. Wat dat Butenministerium vermellt, süllt de Flöög morgen un övermorgen gahn. Düütsche, de utreisen wüllt, süllt sik in en List, de extra för Krisen dor is indregen.

