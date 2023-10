Stand: 11.10.2023 09:30 Uhr Snacken över de Laag in Israel

Över den Angreep vun de Hamas op Israel warrt vundaag ok in de Hamborgische Börgerschop snackt. SPD un Gröne hebbt dor en Diskusschoon to anmellt un wüllt wiesen, dat se mit Israel tohoop staht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch