Stand: 11.10.2023 09:30 Uhr Hamborg Towers hebbt verloren

För en Sieg hett dat an't Enn nich langt. De Hamborg Towers harrn bi'n Eurocup gegen de London Lions mit en 94 to 100 dat Nasehn. Dorbi harrn se bet to de Paus noch de Nees vörn. Stöhn un Stütt hebbt de Fans vun mehr as 1.000 Fans in de Inselparkhall in Willemsborg kregen.

