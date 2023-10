Stand: 10.10.2023 09:30 Uhr Israel-Demo in Hamborg

Bi en Demo in de Hamborger Binnenstadt hefft Minschen an'n Avend wiest, wat verbunnen se mit de Lüüd in Israel sünd. Motto: "Wi staht an de Siet vun Israel." De Polizei hett an de Reesendammbrüch an'n Jungfernstieg 1.500 Minschen tellt. Se wullen na'n Angreep vun de Terrorgrupp Hamas en Teken setten – gegen Gewalt un Antisemitismus. Ok Hamborgs Eerst Börgermeester Peter Tschentscher un Senaters weren mit dorbi. De Düütsch-Israelisch Sellschop harr to de Demo opropen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch