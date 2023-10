Stand: 10.10.2023 09:30 Uhr Scholz un Macron: Bistand för Israel

Ok Bunnskanzler Olaf Scholz un Frankrieks Präsident Emmanuel Macron hefft Israel Bistand tosekert. De Twee dropt sik jo graad in Hamborg. Scholz nööm den Angreep vun de Hamas "barbarisch". He sä, Düütschland wöör sik wieder för de Sekerheit vun Israel insetten.

