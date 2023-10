Stand: 10.10.2023 09:30 Uhr Raser boot Unfall

In'n Hamborger Süden is en Autoföhrer vör de Polizei wegdüst. Dat keem so: De Polizei wull em stoppen, man denn hett de veerundörtig Johr ole Mann opmal Gas geven. Woso is noch nich rut. Kloor is, dat he över de A 1 un A 261 jagt is – un de Polizei achterher. Later hett he sik denn bi Dibbersen överslaan un sien Wagen leeg op't Dack in en Graven. He keem na't Krankenhuus. De Polizei hett Wagens ut Hamborg un Neddersassen insett, üm em to stoppen.

