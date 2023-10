Stand: 09.10.2023 09:30 Uhr CDU un CSU hebbt de Nees vörn

De Union blifft an de Macht - in Hessen un ok in Bayern. Dat is na de beiden Landdagswahlen vun güstern kloor. In Bayern liggt de CSU mit 37 Perzent wiet vör de Fre'en Wählers un de AfD. In Hessen kummt de CDU op knapp 35 Perzent vör AfD, SPD un Gröne. Un de vörlöpigen Resultaten wiest, dat de Ampelparteien vun dat Wahlvolk afstraaft worrn sünd. De SPD is wiet na ünnen afsackt, un de FDP is ut den Bayerischen Landdag rutflagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch