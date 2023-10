Stand: 09.10.2023 09:30 Uhr Wahl-Reakschonen ut Hamborg

Över de Resultaten in Hessen un Bayern, dor warrt ok in Hamborgs Politik snackt. De CDU süht in den Erfolg för de Union en Bewies för dat Wähler-Vertroen in swore Tieden. Bi de SPD sünd se dalslaan, vör allen wegen dat dulle Afsacken in Hessen. Man de Hamborger Grönen seht sik mit jem ehre Resultaten in Bayern un Hessen goot verankert.

De AfD seggt, de Ampel-Regeern in Berlin weer afstraaft worrn. De FDP will, dat de Arbeit vun de Regeern in de Hauptstadt ünnersöcht warrt. Un de Linke süht as Grund för ehr slechtet Afsnieden de Fehlers bi sik sülvst.

