Stand: 09.10.2023 09:30 Uhr Hamas un Israel griept sik wieder an

De Attacken gaht wieder: In Israel un in'n Gazastriepen hebbt sik beid Sieden in de Nacht wedder angrepen. De israeelsche Armee mellt, dat se ut de Luft Stellungen vun de radikaal-islaamsche Hamas drapen hett. Un in Tel Aviv un Aschkelon un annere israeelsche Städer geev dat Raketen-Alarm un Explosionen. Siet Sünnavend fröh sünd na de Hamas ehre Groot-Attacken Hunnerte vun Minschen ümkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.10.2023 | 09:30 Uhr

