Geldautomaat in de Luft jaagt

In'n Überseering in de City Nord is in de Nacht en Geldautomaat sprengt worrn. To faten kregen hett de Polizei betto nüms, un mehr lett sik totiet ok noch nich seggen - blots, dat dor keen Minschen bi to Schaden kamen sünd. De Polizei söcht nu Lüüd, de dor womööglich wat sehn hebbt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch