Verkehr op de A7 rullt wedder

Mehr as föfftig Stünnen lang weer se sparrt, man siet hüüt fröh Klock veer is de A7 in'n Elvtunnel un dorvör un dorachter wedder free - na Noorden un na Süden to. De Autobahn GmbH seggt, de Arbeiden för dat Boen vun den A7-Larmschutztunnel in Altna weern mit Erfolg to Enn bröcht worrn. Ünner annern sünd dor Brüchen uttuuscht worrn. Totiet süht dat so ut, dat se de A7 dat neegste Maal in de Mitt vun'n November-Maand sparrn warrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch