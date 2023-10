Stand: 07.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Start-Teken för’n Dag vun de Düütsche Eenheit

Maandag düsse Week hett Hamborgs Eerste Börgermeister un aktuelle Bunnsraatspräsident Peter Tschentscher dat Start-Teken för dat Börgerfest to’n Dag vun de Düütsche Eenheit geven. Ok Bunnskanzler Olaf Scholz weer in de Stadt. In de Hamborger Hannelskamer kunnen Börgerslüüd em Fragen stellen. Se wullen veel to dat Thema Towannern weten. Man ok de Ukrain-Krieg, Klima-Gerechtigkeit un Mangel an Fachlüüd weern wichtige Themen för jüm.

