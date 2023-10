Stand: 07.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Veel los bi’n Dag vun de Düütsche Eenheit

Dingsdag hett Hamborg den Dag vun de Düütsche Eenheit denn fiert. De Böversten vun Bund un Länner weern bi en ökumeenschen Gottsdeenst in’n Michel un bi en Fierstünn in de Elvphilharmonie. Ok an’n tweten Dag vun dat Fest weern veel Besökers dor, ok bi de Festmiel, woneem sik all 16 Bunnslänner wiest hebbt. Folgens de Utrichters kemen an de twee Daag goot 700.000 Besökers na’t Börgerfest in de Binnenstadt hen.

