Stand: 07.10.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Afscheed vun Hans-Ulrich Klose

Hamborg hett güstern an’n Freedag Afscheed vun den fröheren Börgermeister Hans-Ulrich Klose nahmen. Een Maand na dat de SPD-Politiker storven is, geev dat en Truerfier in’n Michel. Bi den Gottsdeenst hebbt Börgermeister Peter Tschentscher un de Böverste vun de SPD-Bunnsdagsfrakschoon Rolf Mützenich de Reden holen. Klose weer an’n 6. September mit 86 Johr dootbleven. He harr opletzt in Berlin leevt, schall man op den Ohlsdörper Karkhoff bisett warrn.

