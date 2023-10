Stand: 06.10.2023 09:30 Uhr Kritik an Hamborger Havendeal

In de verleden Weken geev dat veel Gegenwind för den Hamborger Hafendeal – de Swiezer Rederee MSC will ja bi de HHLA instiegen. Nu hett sik de Baas vun de Rederee, Sören Toft, dat eerste Mal to Woort mellt. De Mitarbeiders schüllt all jümehr Rechten, se de opstünns hebbt, behollen, see he in’t Interview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal to. Konkrete Tallen, woveel Geld MSC in de tokamen Johren in den Haven rinsteken will, nööm Toft nich.

