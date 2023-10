Stand: 06.10.2023 09:30 Uhr Kritik an Hamborger Klimaplaan

Mit den Hamborger Klimaplaan un dat Klimagesett langt dat noch nich ut. Dat seggt en Reeg Fachlüüd. Se hebbt jümehr Kritikpunkten güstern in den Ümwelt- un Wirtschopsutschuss vun de Börgerschop vördragen. De Fachlüüd föddert vör allen klore Regeln, woans nipp un nau CO2 inspoort warrt kann. Denn schull jeedeen Johr nakeken warrn, wo wiet Hamborg bi sien Klimatelen al kamen is. Un wat to doon is, wenn se bi düsse Malen nich ankamen doot.

