Stand: 06.10.2023 09:30 Uhr A7 warrt afsparrt

To’t Wekenennn warrt de Elvtunnel för 55 Stünnen heel un deel afsparrt. Dat schall wiedergahn mit dat Boen op de A7. De neegsten Brüchenelementen för den Autobahndeckel Altno schüllt insett warrn. Vun Klock 10 an’n Avend af an warrt de Autobahn twüschen Hamborg-Heimfeld un Volkspark dichtmaakt. Autofohrers warrt so as jümmers över de A1, A21 un B205 twüschen Horster Dreeeck un Niemünster-Noord schickt. Binnen Hamborg geiht dat över de B4 un de Elvbrüchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch