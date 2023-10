Stand: 06.10.2023 09:30 Uhr Röver attackeert Fro

Rooföverfall in Hoorn: An en Bushooltsteed is an’n Avend en Fro mit en Mess attackeert worrn. De 68-Jöhrige weer woll jüst ut en Bus utstegen, as en Mann ehr dalsteken hett. Folgens de Polizei is se an’t Lief to Schaden kamen un müss na’t Krankenhuus henbröcht warrn. As dat lett stickt dor woll en Rooföverfall achter. De Mann, de dat daan hebben schall, is utneiht.

