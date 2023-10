Stand: 05.10.2023 10:15 Uhr Chrupalla-Unfall

De AfD-Bunnsvörsitter Tino Chrupalla is vör en Wahlkampreed in Ingolstadt na’t Hospital inlevert worden. De Polizei ünnersöcht nu, wat moeglicherwies vun drüdde Sied jichtenseen dorför verantwurtlich is. Se hett man betto keen Henwies dorop, dat Chrupalla angrepen worden isl, seggt se. De Partei harr vördem seggt, dat is een „tätlichen Vorfall“ west.

