Stand: 05.10.2023 10:15 Uhr Busunfall Venedig

Bi dat Busunglück in Venedig sünd ok dree Düütsche storven. Weck Medien seggt, de Doden, dat sünd een Lüttkind un de Öllern vun twee söven un dörteihn Johr ole Jungs, de sülvst bi den Unfall an’n Lief to Schaden kamen sünd. Noch is nich klor, woso de Bus vörgüstern vun een Brügg daalstört is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.10.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch