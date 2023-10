Stand: 05.10.2023 10:15 Uhr Wapen an’n Hauptbohnhoff

Klappmetz, Slagknüppel, Gas-Pistol: Dat hebbt Polizei un Bunnspolizei an’n Hamborger Hauptbohnhoff funnen un sekerstellt. Siet Sünndag sünd dor Wapen verbaden. In de ersten Daag hebbt Seekerheitslüüd bina föfftig Minschen dörchsöcht un ehr dorbi teihn Metz, Slagknüppels un Reizgas afnahmen. En söventeihn Johr ole Jung hebbt se bi de Büx kregen, de en Telskopslag-Knüppel, en Klappmetz un en Armbandmetz bi sik harr. Dat Wapen nu verbaden sünd, dat hüürt to de Saken mit to, womit de Senaat den Hauptbohnhoff sekerer maken will.

