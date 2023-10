Stand: 04.10.2023 09:30 Uhr Börgerfest weer goot besöcht

Bummelig 700.000 Minschen weern güstern un ehrgüstern bi't Börgerfest, wat se to'n Dag vun de Düütsche Eenheit op de Been stellt hebbt. In de Elvphilharmonie harrn sik de Böversten vun de Bunnspolitik un prominente Gäst bi'n zentralen Festakt drapen. Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher sä nochmal, een mutt in swore Tieden an all denken un tosamenhollen. He meen, dorför mutt jedeen wat doon.

