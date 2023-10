Stand: 04.10.2023 09:30 Uhr Na Scheteree in Sasel

Nadem dor en Mann vör en Shisha-Bar in Sasel dootschaten worrn is, is de Polizei jümmer noch dorbi, ruttokriegen, wat dorachter sticken deit. Veer Lüüd, de se toeerst op'n Kieker harrn, hebbt se wedder free laten. Se harrn jem an'n Sünndagavend in en Wagen in de Nöögde vun’n Tatoort in de Saseler Chaussee fastnahmen. Bi de Scheteree is en 24 Johr olen Mann sturven. Wat dat heet, hett he sik woll kort tovör mit poor Lüüd streden. En Verbinnen na de Drogenszene seht de Beamten opstunns noch nich.

