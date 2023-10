Stand: 04.10.2023 09:30 Uhr Busunglück in Venedig

In Venedig hett dat en sworet Unglück mit en Bus geven. Dorbi sünd minnst 21 Minschen bi sturven. Wat vun Behöörden to hören is, sünd twintig Minschen versehrt, bi vele vun jem geiht dat üm Leven un Dood. Ünner de Opfers is woll ok een Person ut Düütschland dorbi. Man dat hett dat Butenministerium noch nich bestätigt. De Bus weer güstern vun en Brüch daalstött un stunn op de Steed in Flammen. He weer op'n Weg vun't histor'sche Zentrum Venedig na en Campingplatz hen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch