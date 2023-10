Stand: 04.10.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wenn ji den Harvst möögt, denn hebbt wi vundaag jüst dat passliche Wedder in’t Anbott.Jümmer wedder mal lütte Flagen, vunaf Meddag warrt dat beten wat dröger, denn troot sik ok mal de Sünn rut un de Temperaturen schafft vundaag nich mehr as bet to 18 Graad. Ahn en frischen Wind ut Süüdwest bet West geiht vundaag ok nix.

Dat sülvige Wedder hebbt wi denn morgen glieks nochmal.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch