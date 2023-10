Stand: 02.10.2023 09:30 Uhr Schööt in Sasel

Groten Insatz för de Polizei in Sasel. Lüüd, de dor bi de Saseler Chaussee wahnt, harrn an’n Avend Schööt höört un de Polizei ropen. De Insatzlüüd hebbt en Mann funnen, de een vör en Shisha-Bar daalschaten hett. Reddenskräft hebbt noch versöcht, em wedder torüch in’t Leven to halen, man dor hölp allens nix mehr. Ganz in de Nöögde hett de Polizei en Wagen mit veer Keerls dor binnen stoppt. Se glöövt, de Mannslüüd hebbt wat mit de Saak to doon un hebbt jem fastnahmen. De Moordkommisschoon ünnersöcht den Fall nu.

