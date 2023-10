Stand: 02.10.2023 09:30 Uhr Streik vun Kassendokters

Wokeen vundaag na’n Dokter hen will, de mutt dormit reken, dat he sik de Nees stött. Överall in’t Land wüllt de Kassendokters vundaag gegen de Politik vun Sundheitsminister Karl Lauterbach op de Straat gahn. Se hollt em to’t Bispeel vör, dat he sik sünnerlich för Krankenhüüs interesseren deit – Man de Praxen vun de Dokters, de wöörn utblöden un mööt dat Geld fix tosamenhollen.

