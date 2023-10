Stand: 02.10.2023 09:30 Uhr Eenheitsfier

In Hamborg fangt se vundaag al an de Eenheit mit en Börgerfest to fiern. Se reekt mit poor hunnertdusend Besökers. Rund üm de Binnenalster rüm präsenteert sik bummelig veerhunnert Verenen un Verbänn un üm’t Raathuus rüm, dor finnt een de Verfatensorganen. Un denn gifft dat noch en Länner- un en Blaulichtmiel. Op de Alster swömmt de zentrale NDR-Bühn. Dor warrt veel Show un Musik baden.

